Série "Infidèles" - Entre le sulfureux, les mœurs et l'hypocrisie des... Le réalisateur d'Iven Prod qui gère la série tant décriée "Infidèles" estime que la société sénégalaise est hypocrite.

Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Août 2020 à 07:30 | | 0 commentaire(s)|

Les dessous sulfureux de cette série qui dérange les moeurs sont soulevés par Ibou Guèye qui argue que "nous sommes dans une société hypocrite où les gens n'assument pas".



"Infidèles" montre des images osées où la perversion, le dévergondage et d'autres choses choquantes sont mis en bandoulière et les femmes mariées, comme les hommes mariés, sont les plus en vue.



Mis sur les rails par le Cnra, le producteur n'exclut pas une attaque contre l'organe de régulation.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos