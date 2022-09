Série d’accidents mortels: Macky Sall appelle à «plus de prudence et de responsabilité sur les routes»

Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Septembre 2022 à 15:35

Le chef de l’Etat, Macky Sall, n’est pas resté insensible à la série d’accidents enregistrés mardi, entre Koussanar et Sindia, faisant plus d’une dizaine de victimes.



A travers un tweet, il a présenté ses condoléances aux familles, appelant les transporteurs et usagers à plus de responsabilité.



« J’exprime ma solidarité suite aux accidents de la route survenus à hauteur de Koussanar et de Sindia. Je présente mes condoléances aux familles des personnes décédées et souhaite prompt rétablissement aux blessés », a compati le président de la République. Macky Sall ajoute : « J’invite à plus de prudence et de responsabilité sur les routes ».





Ousmane Wade