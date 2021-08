Série polémique : Comment la Police a piégé et arrêté les membres du film «Cirque noir» Rédigé par leral.net le Lundi 16 Août 2021 à 20:02 | | 0 commentaire(s)|

Leur cavale n’aura duré que quelques jours. Introuvables depuis la plainte déposée par l’Ong Jamra, les producteurs, le scénariste et les acteurs de «Cirque noir », ont été mis aux arrêtés, ce lundi, par les éléments de la Division de la cybercriminalité de la Police nationale. Selon des informations obtenues par Lesoleil.sn, 17 membres du groupe ont […] Leur cavale n’aura duré que quelques jours. Introuvables depuis la plainte déposée par l’Ong Jamra, les producteurs, le scénariste et les acteurs de «Cirque noir », ont été mis aux arrêtés, ce lundi, par les éléments de la Division de la cybercriminalité de la Police nationale. Selon des informations obtenues par Lesoleil.sn, 17 membres du groupe ont été piégés par les limiers qui ont fait croire aux scénaristes qui avaient déféré à la convocation de vendredi dernier qu’ils allaient faire une médiation avec Mame Makhtar Gueye & Cie et cela nécessiterait la présence de tous était nécessaire, histoire de les mettre en confiance. Ce que les producteurs libérés ont cru en conviant le reste du groupe à un rendez-vous qui a été fixé ce lundi. Venus en masse répondre à l’appel, ils ont été arrêtés manu militari. Les mis en cause habitent de localités différentes, mais la majeure provient de Mbour, Saly et Ngaparou.



Source : http://lesoleil.sn/serie-polemique-comment-la-poli...

Accueil Envoyer à un ami Partager