Serigne Bass Abdou Khadre à Abdoulaye Daouda Diallo: “Certains disent que je fais le bilan de Macky Sall, mais…”

Quand une voix autorisée parle, on l’écoute. Surtout que, celle-ci, est de Touba. Serigne Bass Abdou Khadre qui recevait le ministre de l’infrastructure, Abdoulaye Daouda Diallo affirme que certains disciples viennent lui dire parfois, qu’il est en train de faire le bilan de Macky Sall.



Et d’après lui, il est la voix de tous les disciples et, il ne fera pas moins que les khalifes de Touba qui ont toujours, eu de la reconnaissance pour les bienfaits à l’ endroit de Touba. « Et force est de constater que Macky Sall a fait des réalisations pour la ville Sainte et, il va continuer à le dire même si, certains rechignent », soutient avec autorité le porte-parole du Khalife générale.



Par ailleurs, il n’a pas manqué de témoigner toute sa gratitude envers le président pour cette nouvelle infrastructure routière qui est l’autoroute Ila Touba.