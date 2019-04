Serigne Khassim Mbacké à Abdoul Mbaye : «Votre passage à la Primature fut un véritable désastre pour le Sénégal… » Le leader du parti de l'Alliance pour la Citoyenneté et le Travail(ACT) remuera sept fois sa langue dans la bouche avant de s’attaquer au régime du président de la République Macky Sall. Après sa sortie musclée au sujet du train de vie de l’Etat, Abdoul Mbaye, puisque c’est de lui qu’il s’agit, essuie une soufflante de la part de Serigne Khassim Mbacké.

Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Avril 2019

Selon le petit-fils de Serigne Bassirou Mbacké Khadimou Rassoul : «Abdoul Mbaye devra être le dernier à parler et le premier à se taire. On en a marre de ses élucubrations ! Voilà un aigri, un jaloux doublé d’un furieux mécontent qui ne cesse de débiter des calamités. Pour cette mesure prise de rationalisation des dépenses de l’Etat par son Excellence le Président de la République Macky Sall, le sieur Mbaye n’a rien à fourrer vraiment le nez.



Son passage à la Primature fuit un véritable désastre pour le Sénégal. Tous les chantiers étatiques étaient en berne, une morosité économique envahissait le pays par ce qu’il était incapable de mener la barque. Il avait une ignorance crasse des grands dossiers. Donc, il n’a aucune leçon de morale à donner au gouvernement.»



Serigne Khassim Mbacké, de poursuivre, rageusement : «Pour qui se prend cet homme au point de nous pomper l’air? Ce leader d’un part ou mouvement incapable de réunir le nombre de parrains requis n’a pas voix au chapitre. Il n’a gagné aucune élection, même un poste député à l’Assemblée Nationale. Son départ à la tête du gouvernement a inaugure l’ère de l’espoir reconquis.



Le PM Boun Dionne est de loin son égal. Lui a su matérialiser les vœux du Président Sall en sortant de terre de nombreux chantiers. Qu’Abdoul Mbaye ouvre les yeux puis qu’il est d’une surdité inouïe pour voir les réalisations du régime marron-beige. Mais heureusement que le peuple conscient, l’a plébiscité avec la manière lors de la dernière présidentielle. »



















Serigne Khassim Mbacké,

Petit-fils de Serigne Bassirou Mbacké Khadimou Rassoul









