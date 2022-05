Serigne Mbaye Sy Mansour aux autorités judiciaires : "Soyez indulgents, pensez à la volonté divine"

Le Président Macky Sall a été reçu par le Khalife général des Tidianes, ce vendredi. Serigne Babacar Sy, qui s’exprimait en Wolof, a dit au chef de l’État « vous étiez à l’étranger au moment du drame. Le fait que vous ayez écourté votre mission montre votre attachement à la nation ».



Abordant la mort des 11 bébés à l’hôpital Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh de Tivaouane, le Khalife attribue la cause à la volonté divine, tout en priant pour qu’un tel sinistre n’arrive plus au Sénégal. « Les autorités judiciaires dans leur enquête doivent être indulgents en n’oubliant pas que le drame émane de la volonté de Dieu », a-t-il déclaré.



Une enquête a été ouverte par le procureur du tribunal de grande instance de Thiès. Laquelle enquête est confiée à la Division des investigations criminelles.



Faisant face à la presse, hier, le maître des poursuites avait indiqué que la justice serait implacable et révélé que six personnes ont été déjà entendues.