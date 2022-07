Serigne Mbaye Thiam: « Le projet de mobilisation des ressources en eau du BaoBolong est à l’étude » Le gouvernement est en train d’étudier la faisabilité d’un projet de mobilisation des ressources en eau du BaoBolong, un chenal des environs de Nioro, dans la région de Kaolack (centre), pour un coût total de 81 milliards de francs CFA, a-t-on appris du ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Serigne Mbaye Thiam.

Rédigé par leral.net le Dimanche 3 Juillet 2022 à 19:41

"Le gouvernement est en train d’étudier dans le département de Nioro un projet de mobilisation des ressources en eau du BaoBolong" menacé par la salinisation des terres, a-t-il déclaré.



Il s’exprimait samedi en marge d’un pré-Forum pour le développement de Nioro organisé par le conseil départemental de cette localité. "Ce projet de mobilisation des ressources en eau à Nioro se traduira par la construction d’un barrage anti-sel à Keur-Tamba", ce qui devrait permettre de "mobilier 160 millions de mètres cubes d’eau par an et de mettre en valeur 46000 hectares", assure Serigne Mbaye Thiam.



Le coût dudit projet est estimé à 81 milliards de francs CFA, selon Serigne Mbaye Thiam.



Selon l’Office des lacs et cours d’eau (OLAC), le bassin versant du Baobolong couvre les départements de Nioro (Région de Kaolack), Kaffrine et Birkilane (région de Kaffrine).



C’est un affluent/défluent du fleuve Gambie, alimenté par trois bras : le bras de Nioro, le petit Baobolong et le Kaymor, avec un régime d’écoulement alterné suivant les saisons.



En saison des pluies, lorsque les bas-fonds du cours d’eau se remplissent, le Baobolong se déverse dans le fleuve Gambie.



Une fois que le fleuve Gambie a atteint un certain niveau de remplissage, suite aux apports en provenance du haut bassin et des autres affluents, le Baobolong fonctionne comme un défluent.



D’après Aps, il draine un volume annuel d’eau estimé à 160 millions de m3 sur du réseau hydrographique long de 150 km et couvrant une superficie de 3.168 km2.



Actuellement 44.830 hectares de terres sont complètement sous l’influence de la salinité et donc non valorisables, selon l’OLAC.



Il précise que le projet d’aménagement hydraulique du bassin du Baobolong qui entre en droite ligne des orientations du Plan Sénégal émergent (PSE), est initié en vue de mobiliser durablement les ressources en eau du bassin et valoriser les 30.000 ha de terres disponibles pour les activités agricoles et pastorales.





