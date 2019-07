Serigne Modou Kara propose Idrissa Seck comme Vice-président de Macky Sall

Pour l’occupant futur du poste de vice-président, Serigne Modou Kara Mbacké propose le leader de Rewmi, Idrissa seck, à Macky Sall.



Selon le guide religieux, une alliance entre ces deux hommes politiques entraînera inéluctablement, une stabilité sociale.



Par ailleurs, dit-il toujours, Macky Sall et Idrissa Seck ont tous les deux une expérience qui peut être bénéfique à l’émergence du Sénégal. C’est pourquoi, il pense qu’au cas où le Président Macky Sall accepterait cette proposition, la majeure partie des acteurs politiques qui œuvrent pour l’intérêt général, apprécieront positivement sa décision.



Et Serigne Modou Kara d’attirer l’attention sur les rassemblements des vendredis qui, à l’en croire, si rien n’est fait, risquent de prendre une autre tournure qui peut porter atteinte à la paix sociale.



