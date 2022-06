Serigne Modou Lô Ngabou allume une certaine classe de marabouts et prône un retour vers Dieu... Rédigé par leral.net le Dimanche 19 Juin 2022 à 16:32 | | 0 commentaire(s)| Comme à l'accoutumée, Serigne Modou Lô Ngabou a servi un discours incendiaire à une certaine classe de marabouts et d'hommes politiques. Dans ce contexte monopolisé par la crise des valeurs et la domination des nouvelles technologies ainsi que leurs usages néfastes, le marabout appelle à un retour à Dieu, comme la seule solution pour un monde meilleur.



