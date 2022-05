Serigne Mountakha Bassirou Mbacké à Dakar : retour sur trois grandes visites du Khalife général des Mourides dans la capitale De mémoire, depuis plus d’une décennie, les visites des différents Khalifes généraux des Mourides, à Dakar, ont toujours été de grands événements. Celle de Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, prévue du 27 au 29 de ce mois, dans la capitale, ne sera pas en reste.

Les préparatifs vont de bon train pour un accueil chaleureux du patriarche de Darou Minam. À la Villa ‘’Keur Serigne Touba’’ sise à Colobane, tout comme à la mosquée Massalikoul Djinaan, tout est fin prêt pour rendre agréable le séjour du fils de Serigne Bassirou Mbacké. Les fidèles mourides comptent réitérer le coup de 2019.



Il y a plus de 2 ans, le 27 septembre 2019, le successeur de Serigne Sidy Moctar Mbacké venait inaugurer la Grande mosquée Massalikoul Djinaan. Située en plein cœur de la capitale du Sénégal, plus précisément au quartier Bopp, à Colobane, cette mosquée fait partie des huit grandes mosquées du monde. Un chef d’œuvre qui a été réalisé par une entreprise sénégalaise.



La construction de la mosquée avait duré 7 ans. Les travaux lancés le 15 février 2012 par le 7e khalife général des mourides, en l’occurrence le défunt Serigne Sidy Mokhtar Mbacké, ont pris fin en 2019. Ce dernier avait, pour le lancement des travaux, débloqué la rondelette somme de 7 milliards de francs Cfa en guise de participation. Le coût de la construction de la mosquée est estimé à plus de 20 milliards de francs Cfa, dont une grande partie provient des fidèles mourides.



Pour son inauguration, les Mourides n’avaient pas lésiné sur les moyens. Depuis cette date, le khalife ne s’était pas rendu à ce lieu de culte. Ce vendredi, il s’y rendra et y effectuera la grande prière de Tisbar.



Bien avant Serigne Mountakha Mbacké, les visites de son prédécesseur au khalifat de Serigne Touba, Serigne Sidy Moctar étaient aussi teintés de ferveur religieuse. Sa demeure, sur la Corniche des Hlm, est bien connue des Mourides. Le fils de Serigne Bara Mbacké avait l’habitude d’y séjourner même n’étant pas khalife.



Lorsqu’il régna au trône, cette maison était sa résidence préférée, où il venait perpétuer une tradition qui consiste à venir bénir les personnes qu’il convoie de ses propres moyens aux Lieux Saints de l’Islam. Serigne Sidy Moctar avait commencé cet acte depuis des décennies avant d’être khalife. Il amène des personnes (marabouts, talibés) à la Mecque, en utilisant son propre argent. C’était un pur soufi, qui nourrissait beaucoup d’amour pour le Prophète Muhammad(PSL) ».



En 2018, soit sept mois après son accession au khalifat général des mourides, Serigne Bara Mbacké avait effectué une visite officielle de trois jours à Dakar. Il avait été recu en audience au palais de la République par le président d’alors, Me Abdoulaye Wade qui, par ailleurs, est un disciple mouride affirmé.



À l’époque, le gouvernement n’avait pas lesiné sur les moyens, pour une visite réussie du guide. Un important dispositif sécuritaire avait été mis en place pour la circonstance et la zone de Colobane avait été mise "hors délestage" dans la fourniture du courant électrique.



Le gouverneur de Dakar d'alors, Mamadou Sall, avait requis le Service d'Hygiène, pour la sécurité des produits alimentaires dans les environs du quartier de résidence du marabout. Ce dispositif de veille avait été maintenu même après la visite pour le nettoiement des lieux, notamment là où se préparaient les mets.













