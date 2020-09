Serigne Mountakha magnifie le travail de Safinatoul Amane : « Même sur un fauteuil roulant, je n’aurais pas manqué de venir » Rédigé par leral.net le Mardi 22 Septembre 2020 à 09:18 | | 0 commentaire(s)| Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, khalife général des Mourides, a procédé hier lundi à l’inauguration du siège de la « police religieuse » de Touba, la Dahira Safinatoul Amane dirigée par Serigne Modou Lô Ngabou. Dans son message transmis par son porte-parole, il a magnifié le travail abattu par cette association et confié que même sur un fauteuil roulant (pousse-pousse) il n’aurait pas ce rendez-vous …

Serigne Modou Lo dans une intervention a rappelé que leur alliance « Safinatoul Amane », une association des descendants de Serigne Touba, vieille de plus 23 ans, avec comme ambition de nettoyer la ville de Touba de tout ce qui est contraire aux valeurs et éthiques établies.



Malgré les charges en cette période vieille de Magal 2020 Serigne Mountakha Bassirou Mbacké a tenu à venir personnelle préside cette inauguration. Confirmant cette volonté, Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khadre, transmettant le message du Khalife des mourides a déclaré qu’il lui a confié, que même s’il devait se déplacer sur un fauteuil roulant (pousse-pousse) il n’aurait pas manqué de venir.



Il a aussi, toujours au nom du Khalife, magnifié la volonté et le travail abattus par Serigne Modou Lo Ngabou et l’association Safinatoul Amane, avec ses encouragements et prières.



Pour le bilan présenté au Guide Religieux, des produits prohibés d’une valeur de près de 20 millions ont été saisis. Mais Safinatoul Amane, la « police des mœurs » a en outre déniché 10 homosexuels, 18 féticheurs,16 prostituées.



