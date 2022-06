Serigne Moussa Mbacké écope de 2 ans de prison et d’une amende de 100 millions…

A cause de sa cupidité, Serigne Moussa Mbacké va séjourner pendant deux années à la citadelle du silence. En effet, ce jeune « Mbacké-Mbacké » âgé de 34 ans, marié à deux épouses et père de trois enfants, comparaissait hier, mardi 7 juin 2022, devant la barre du tribunal correctionnel de Diourbel pour être édifié sur son sort. Poursuivi pour les chefs de charlatanisme et d’escroquerie portant sur 119 millions de francs CFA, il a été reconnu coupable de ces délits, relate L'As.



Pour rappel, au départ de cette affaire, l’expert informaticien Amadou Mar Niang, basé en France depuis plus de vingt ans, a connu son bourreau par le biais d’un ami commun. La simple connaissance devenue une belle amitié, l’émigré charge le marabout de lui vendre une bague. Au bout du compte, ce dernier lui livre par courrier la bague. Mais il lui envoie «en bonus» des bains mystiques. Après les bains, Amadou obéissait au marabout au doigt et à l’œil. Et c’est ainsi qu’il a commencé à lui envoyer de grosses sommes d’argent sans même se rendre compte qu’il s’appauvrissait de jour en jour. D’après le plaignant qui a indiqué être allé jusqu’à vendre son propre appartement en France, il a fait 369 envois pour un total de 119 millions FCFA. A la précédente audience, Serigne Moussa Mbacké n’avait reconnu avoir reçu de son antagoniste que 65 millions Fcfa.

Ndèye Fatou Kébé