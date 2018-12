Serigne Moustapha SY recadré par les cadres du PUR

Le comité d’initiative de la Fédération des cadres libres du Parti de l’Unité et du Rassemblement, (FCPUR) s’est réuni ce dimanche 02 décembre 2018 à Dakar pour apprécier la situation du parti.



« La FCPUR constate des divergences d’approches et de méthodes au sein de la direction du PUR, lesquelles divergences trouvent leur source dans la volonté de notre serviteur et responsable moral Serigne Moustapha SY Al Maktoum, de maintenir notre formation sous le joug du Dahira (Dahiratoul Moustarchidine Wal Moustarchidaty », souligne le parti dans un communiqué parvenu à la rédaction de Senego.



Pour la FCPUR, une telle confusion de rôle et de posture est entrain de donner au PUR une orientation différente qui l’éloigne de son projet de base.



« C’est pourquoi, après avoir renouveler notre confiance et notre engagement au Professeur Issa SALL, demandons à notre guide moral Serigne Moustapha SY Al Maktoum de bien vouloir prendre de la hauteur pour permettre à la direction du PUR de définir sa propre stratégie en direction de l’élection présidentielle du 24 février 2019 », renchérissent les cadres du PUR.



Par ailleurs la FCPUR dit attacher du prix à la claire séparation des missions du Dahira et du Parti appelle l’ensemble des cadres de l’organisation de se mobiliser derrière le professeur Issa SALL pour le triomphe des idéaux du PUR.

exclusif.net





