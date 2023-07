Service civique national: Plus de 50kg de déchets ramassés à Rufisque Rédigé par leral.net le Dimanche 23 Juillet 2023 à 20:57 | | 0 commentaire(s)|

Les volontaires du Service Civique National de Rufisque ont organisé une randonnée citoyenne le mercredi 19 juillet dernier du rond point HLM à la préfecture. Dans le cadre de la promotion du Civisme, les volontaires, appuyés par l'UCG ont procédé au ramassage des déchets plastiques tout au long du circuit avec la participation du Colonel […]

Dans le cadre de la promotion du Civisme, les volontaires, appuyés par l’UCG ont procédé au ramassage des déchets plastiques tout au long du circuit avec la participation du Colonel Cheikhna Dieng, Directeur du Service Civique National. En effet, plus de 50 kg de déchets plastiques ont été ramassés par les volontaires.

Par ailleurs, en plus de la randonnée, un panel a été tenu sous le thème : éducation à la citoyenneté socle de développement.

Ceci fait suite au lancement du Réseau des jeunes pour citoyenneté active (RJCA).



Source : Source : https://lesoleil.sn/service-civique-national-plus-...

