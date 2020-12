«Service rendu à un ami» en transportant son sac : Amadou Ka va passer 2 ans en prison, pour trafic de drogue Jugé par le tribunal de Grande Instance de Mbour hier, Amadou Ka a pris deux ans de prison ferme pour trafic de chanvre indien. Devant la barre, il a clamé son annonce et affirme avoir transporté la drogue par méconnaissance.

Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Décembre 2020 à 08:23 | | 0 commentaire(s)|

Les trois avocats engagés par le sieur Amadou Ka pour assurer sa défense devant le juge du Tribunal de Grande Instance de Mbour ont réussi ou presque à sortir leur client de l’auberge, après trois bonnes années de détention préventive.



Attrait à la barre avec son ami, Assane Ndoye, pour association de malfaiteurs et trafic de drogue, il est finalement condamné à deux ans de prison ferme pour trafic de chanvre indien, tandis que son acolyte en a pris cinq, pour détention de drogue. En sus de cela, ils doivent payer une amende d’un million chacun.



Tout a commencé en 2018. En effet, Amadou Ka qui était à bord d’une moto «Jakarta» a été interpellé par les gendarmes vers la ville de Thiadiaye. Après une fouille, les hommes en bleu ont découvert que le sac que le conducteur portait contenait du chanvre indien. Ce dernier est donc conduit à la brigade et soumis à un interrogatoire. C’est ainsi qu’il a balancé celui qui lui a remis le sac.



Dans le procès-verbal, il soutient qu’il avait perdu de vue Assane Ndoye depuis 3 ans. Mais c’est grâce à l’épouse de ce dernier qu’il avait rencontrée, qu’il a retrouvé les contacts téléphoniques d’Assane. Après cela, il dit avoir donné un coup de fil à Assane et ce dernier a profité de l’occasion pour lui demander un service puisqu’il était en partance pour Thiadiaye.



Amadou, «sans avoir des arrière-pensées», a accepté de rendre ce service à son ami de longue date. Ainsi en cours de route, une personne lui a remis un sac qu’il devait transporter jusqu’à Thiadiaye. Sans connaître le contenu, Amadou a pris le sac et a continué son chemin vers Thiadiaye où il devait remettre le colis à Assane.



Malheureusement sur le chemin, le conducteur se fera prendre par les gendarmes qui avaient monté un check point. A la brigade, Amadou Ka qui est berger va donc donner le numéro d’Assane Ndoye aux pandores. Pour remonter vers la source, les hommes de tenue vont demander à Amadou Ka d’appeler Assane pour qu’il vienne récupérer le colis. Sans se douter du piège, Assane s’est pointé sur le lieu de rendez-vous. Pris dans un guet-apens le sieur Ndoye sera arrêté à son tour.



Dans les locaux de la brigade de gendarmerie, Assane Ndoye va reconnaître que c’est lui qui a demandé à Amadou de lui apporter le colis moyennant une somme de 50 mille francs. Mieux, soutient-il, c’est une personne nommée Ismaïla Thiaw qui est son fournisseur. Après la durée de garde à vue, ils ont été placés en détention préventive à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Mbour.



Devant la chambre criminelle, lors de l’audience, le Procureur, qui est convaincu de la culpabilité des prévenus, a demandé dans son réquisitoire 15 ans de travaux forcés à l’encontre des deux prévenus. Devant la barre, le sieur Amadou Ka a soutenu que jamais il n’a été question d’argent pour transporter le sac, il ne faisait que rendre service à son ami parce qu’Assane est une vieille connaissance, sans pour autant connaître le contenu du sac.

L’As



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos