Services de biologie médicale en Afrique de l’Ouest: Le Resaolab table sur l’amélioration de la qualité

Mardi 24 Janvier 2023

Le Réseau d’Afrique de l’Ouest des Laboratoires( RESAOLAB), en réunion de comité de pilotage ce mardi, a tablé dans la phase 3 de son projet sur l’objectif d’améliorer la qualité des services de biologie médicale de sept (7) pays d’Afrique de l’Ouest, dont le Sénégal, le Benin, le Burkina Faso, la Guinée, le Mali, le Niger et le Togo. A retenir, le projet ( RESAOLAB) a été lancé en 2009 par la fondation Merieux, en collaboration avec l’Agence Française de Développement. Et d’après le Professeur Amadou Mactar Dièye, représentant du Ministre de la Santé et de l’action sociale, le projet a beaucoup aidé le Sénégal durant la Covid 19.