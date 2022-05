Session de formation aux métiers maritimes : Le Centre Trainmar de Dakar outille des agents guinéens Rédigé par leral.net le Lundi 30 Mai 2022 à 15:46 | | 0 commentaire(s)| Le Conseil sénégalais des chargeurs (Cosec), après avoir formé 69 agents de la société navale guinéenne, se retrouve cette année, avec 29 autres agents du Conseil guinéen des chargeurs à former au Centre Trainmar de Dakar. Ces derniers, venus principalement de la Guinée, seront formés dans des domaines liés à l’eau, au trafic et au transit naval, au commerce international et à la construction des infrastructures au niveau des corridors.

Le Directeur du Centre Trainmar de Dakar, Momar M Fall a estimé que c’est à travers la qualité de la formation offerte à la première équipe de la Société navale que d’autres entités de la Guinée ont décidé d’envoyer leurs agents au Sénégal. Ladite formation doit durer 3 mois.



Mais, c’est le Cosec qui va prendre en charge, le transport, le logement, la santé et la nourriture. « Nous avons décidé de réunir les professeurs, l’encadrement, les partenaires pour le lancement de l’activité. Le centre trainmar qui a 30 ans d’existence a décidé de s’étendre dans la sous région. Nous avons une offre de formation de qualité et des experts qui connaissent bien le secteur maritime », a expliqué le Directeur du Centre trainmar de Dakar.



Ainsi, il a évoqué la volonté du Chef de l’Etat d’être en pôle position dans le domaine maritime.











