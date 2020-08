Séville s'offre l'Inter et sa sixième Ligue Europa Rédigé par leral.net le Samedi 22 Août 2020 à 00:17 | | 0 commentaire(s)|

Séville a remporté la sixième Ligue Europa de son histoire ce vendredi à Cologne après avoir disposé de l'Inter Milan en finale sur le score de 3-2. 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 et 2020... Séville est le roi de la Ligue Europa. Les Andalous ont battu à Cologne l'Inter Milan d'Antonio Conte qui avait pourtant rapidement ouvert le score par Romelu Lukaku sur penalty. Mais deux coups de tête de l'avant-centre néerlandais Luuk de Jong, préféré à En-Nesyri au coup d'envoi, ont permis à Séville de passer devant. Pas longtemps puisque Godin a rapidement égalisé, là aussi d'un coup de tête. Séville a finalement fait la différence à un quart d'heure de la fin sur une inspiration géniale de l'ancien Nantais Diego Carlos. Le défenseur brésilien a lâché une énorme bicyclette qui a été déviée dans son propre but par le malheureux Romelu Lukaku. Le score ne bougera plus et Séville remporte donc la sixième Ligue Europa de son histoire. Énorme.





Source : Source : https://www.jotaay.net/Seville-s-offre-l-Inter-et-...

Accueil Envoyer à un ami Partager