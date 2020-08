Sextape - Membre de l'APR - Un DG filmé nu avec une fille offre une bagnole pour... C'est le journal Exclusif qui donne l'information avec ce membre de l'Alliance Pour la République (Apr), par ailleurs Directeur général d'une grande agence, qui a été filmé nu et craint une publication sur les réseaux sociaux.

Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Août 2020 à 07:37 | | 0 commentaire(s)|

Membre de l'Alliance Pour la République (Apr) de la région de Dakar, le cadre a bavé face à la menace de la publication de la vidéo sur les réseaux sociaux.



Le journal lui prête l'appelation de "Tireur d'élite" et "réputé poltron devant son épouse", il offre finalement à la gonzesse une belle bagnole pour se tirer d'affaire.



L'Exclusif poursuit qu'en "matière de femme, autant il dégaine rapidement les liasses de banque, autant il tire sur tout ce qui bouge".

Kawteef



