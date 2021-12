Sextape : Un commerçant perd 7 millions FCfa pour une photo d’une médecin nue Cette rocambolesque histoire d’escroquerie porte la signature de la dame Fatoumata Sow. De concert avec sa nièce mineure, M. Sow et le charlatan Yoro Mballo, la quinquagénaire a grugé son ami, Lahat Diop, de plus de 7 millions FCfa. Ce dernier qui fantasmait sur les nudes d’une perle rare, a traîné le trio devant le tribunal de Dakar pour escroquerie, usurpation d’identité et complicité desdits chefs.

Malgré son jeune âge, M. Sow va devoir faire face aux rigueurs de la détention carcérale. Sur instruction de sa tante, Fatoumata Sow (grande sœur de sa mère), l’adolescente qui sera jugée ce vendredi par le tribunal pour enfants, avait réussi à soutirer plus de 7 millions FCfa au commerçant Lahat Diop.



Après avoir concocté son plan machiavélique, Fatoumata Sow avait demandé à sa nièce d’entrer en contact avec sa proie, sous l’identité d’Oumou Sow. Au cours de ses échanges avec Lahat Diop, la jeune fille qui n’a jamais quitté le Sénégal, lui fait croire qu’elle est médecin aux États-Unis. Pour mieux appâter son prétendant, elle lui envoie les nudes de la belle Josiane Valéra. Lahat mord à l’hameçon et multiplie les envois de fortes sommes d’argent.



Au bout de trois ans de relation (2018-2021), raconte "Rewmi", il décide de demander la main de sa « promise ». Celle-ci fait semblant d’accepter l’offre de mariage et lui file le numéro de son « oncle » Yoro Mballo alias Yoro Sow. Mais, la victime a fini par découvrir la supercherie lorsque la jeune fille lui a dit qu’elle est venue à Dakar et qu’elle loge à l’hôtel King Fahd Palace. « Une semaine plus tard, elle me contacte pour me dire qu’elle est rentrée aux États-Unis, alors qu’on était dans les préparatifs du mariage. Je lui envoyais du crédit téléphonique chaque cinq jours. J’ai dépensé plus de 7 millions au cours de notre idylle. Elle s’est fait passer pour la petite sœur de Fatoumata Sow », a regretté Lahat Diop lors de sa comparution hier, devant le tribunal des flagrants délits de Dakar. Il ajoute que Yoro Mballo lui a aussi réclamé de l’argent sous prétexte qu’il devait rencontrer les autres membres de la famille.



Poursuivis pour complicité d’escroquerie et d’usurpation d’identité, Fatoumata Sow et Yoro Mballo nient les faits. D’après leurs dires, ils n’étaient pas au courant des agissements de M. Sow. « Je me suis juste limitée à les présenter. C’est après notre arrestation que j’ai su qu’ils entretenaient une relation amoureuse. Je présente mes excuses à Lahat », a laissé entendre la maquerelle présumée.



La procureure requiert 2 ans de prison



Entendue en qualité de témoin, M. Sow qui était âgée de 13 ans en 2018, conforte les accusations de son « amant ». A l’en croire, elle remettait l’argent à Fatoumata Sow qui lui dictait ses propos. « Le plaignant m’a envoyé de l’argent à six reprises mais je ne peux pas estimer le montant global », a-t-elle confié.

