Seydi Gassama révèle : «Les informations que nous avons reçues sur le décès de Bassirou Diop» Rédigé par leral.net le Lundi 9 Décembre 2024 à 10:03 | | 0 commentaire(s)|

Secrétaire exécutif de Amnesty Sénégal, Seydi Gassama s’est exprimé sur la mort, en détention de Bassirou Diop, membre de la sécurité de Barthélémy Dias. Il a divulgué les informations qui lui ont été fournies sur les causes éventuelles du décès. «Les informations que nous avons reçues de ses codétenus, disent qu’il n’est pas mort de torture ou de mauvais traitement. Il serait mort de maladie. Ses collègues codétenus évoquent une état de santé préoccupant qui dure depuis plusieurs jours. Maintenant, est ce que l’administration pénitentiaire a fait les diligences qui devaient être faites ? Nous n’avons pas pu vérifier l’information. (…) Il faut vérifier est ce que, comme disent ses collègues codétenus, il y a négligence dans la prise en charge.



Ce que nous disons, c’est que nous avons reçu des informations qui parlent de négligence dans la prise en charge sanitaire. On ne nous parle pas de torture, on nous dit simplement qu’il n’a pas eu les soins adéquats. Nous demandons qu’il y ait autopsie, parce que toute mort en détention évidemment, peut soulever des soupçons au sein de la famille et des populations. Donc il faut une autopsie.» Avec IGFM



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-77493-seydi-gassama-...

Accueil Envoyer à un ami Partager