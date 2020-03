Seydina Ababacar Bitèye, 2e vice-Président SLBC: «Il ne faut pas que Me Ndiaye nous cherche des poux»

Suite à la sortie de Me Babacar hier, dans les colonnes de "Record" concernant l’Assemblée générale de Saint-Louis Basket Club (SLBC), la réplique est tombée aussis sec. « Jamais un président n’a été élu en présence de la fédération. Tout dernièrement, avec Alioune Badara Diop, il a été élu au cours d’une assemblée générale sans la fédération. Pourtant, ils ont travaillé avec lui pendant tout son mandat. Il ne faudrait pas qu’on attende que SLBC se trouve un nouveau président en la personne de Baba Tandian, pour vouloir discréditer cette élection. SLBC a choisi Baba Tandian et défendra son statut», peste-t-il.



SLBC «prêt à tout» pour Tandian





«J’ai appris à travers la presse l’assemblée générale de Saint- Louis Basket Club et qu’ils ont mis en place un nouveau bureau. En tant que responsable moral de la Fédération, je n’ai pas été informé au préalable de la tenue de cette assemblée générale. Nous n’avons pas aussi reçu de procès-verbal de cette réunion. Je ne peux pas me fier aux déclarations parues dans la presse. Nous attendons d’être officiellement saisis pour aviser. La Fédération doit être informée de la tenue de toute activité du genre. C’est la Fédération qui doit venir superviser les assemblées générales des clubs affiliés. (…). Quand nous tenons une assemblée générale, c’est la FIBA qui vient la superviser parce que c’est l’instance mère. Je ne peux pas me prononcer officiellement sur la question. Mais, le Bureau fédéral se prononcera quand nous serons saisis par les responsables de SLBC», soutenait Me babacar ndiaye.



«Personne ne nous divertira»



vice-président dudit club, Seydina Ababacar Bitèye, apporte la réplique.



ces déclarations de Me ndiaye n’ont pas eu l’heure de plaire aux dirigeants de sLbc. Ce qui a poussé seydina ababacar bitèye à réagir et donner la position de son club. «Le pays traverse une situation de crise avec le Coronavirus et nous n’avons pas besoin de créer d’autres problèmes. Nous sommes obligés de répondre parce que Saint-Louis est une ville sportive et administrative. Nous maîtrisons ces deux domaines et nous ne laisserons personne nous divertir ou saper notre moral. Pour revenir aux allégations du président Ndiaye (Me babacar), quand il devait être nommé à la tête du DUC, la Fédération dirigée à l’époque par Baba Tandian n’avait pas supervisé cette assemblée générale. La fédération n’avait pas été saisie et cela n’avait jamais été un problème dans l’histoire de SLBC.



Après son élection, Baba tandian a promis de ne pas mener SLbc dans sa «guerre» contre Me Babacar Ndiaye et la fédération de basket. et il a des défenseurs qui sont prêts à aller au charbon et descendre ses adversaires. «Nous ne laisserons personne surtout le président de basket venir saper cette dynamique. Quiconque ose nous défier, il nous trouvera sur ce terrain. Nous sommes prêts par rapport à ça. L’assemblée générale a été supervisée par l’inspecteur régional des sports. Ils auront les documents nécessaires après la rédaction. Il ne faut pas qu’il nous cherche des poux.



SLBC travaille et a fait de Baba Tandian son président. Nous sommes catégorique là-dessus et il n’a qu’à laisser notre club. S’il a des problèmes personnels avec Tandian, il n’a qu’à régler ça et laisser notre club. Quiconque touche Tandian, s’attaque directement à SLBC. Nous nous rendons compte que Baba Tandian a mis fin à toutes divergences avec les gens par respect au club. Je pense que c’est vraiment lâche de s’attaquer à quelqu’un qui baisse les armes. J’affirme, je confirme et je maintiens mes déclarations. Baba Tandian a décidé de lâcher prise pour ne pas mettre SLBC dans une quelconque querelle. Baba Tandian ne boxe pas dans le même ring que Me Babacar Ndiaye. Nous lui donnons rendez-vous dans deux ans et il verra le travail de Tandian à SLBC», conclut bitèye.



Record

