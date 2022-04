Seydina Issa Laye Samb: "Il ne s’agit pas d’une audience avec le président de la République, mais d'une séance de travail..."

Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Avril 2022 à 21:15 | | 0 commentaire(s)|

Le maire de Yoff, Seydina Issa Laye Samb, affirme avoir bien été au Palais hier, mais il n'a pas été reçu par le Président Sall. "Il ne s’agit pas d’une audience avec le président de la République, encore moins le chef de parti politique Apr, il s’agit d’une séance de travail qui, malheureusement s’est déroulée dans un contexte politique marqué par la transhumance, le débauchage de maires et de conseillers de l’opposition après la dynamique victorieuse de la coalition Yewwi Askan Wi aux dernières élections locales et les perspectives heureuses qui s’ouvrent pour les élections législatives", a t-il déclaré face à la presse. Le successeur de Diouf Sarr d'ajouter: « Et l’on a vite fait d’entretenir à dessein la confusion pour semer le doute dans l’esprit des populations et susciter le mépris de nos camarades et la méfiance de nos alliés".