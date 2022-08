Seydou Gueye BBY : "Si la fraude était possible, le pouvoir n’aurait pas perdu des villes importantes comme Dakar. Rédigé par leral.net le Mardi 2 Août 2022 à 19:23 | | 0 commentaire(s)| Dans un communiqué rédigé par le porte-parole national de BBY, Seydou Gueye, la mouvance présidentielle fustige l'attitude "irresponsable de l'opposition qui tente de jeter le discrédit et le doute dans la tête des populations".

A en croire le document, "Si la fraude était possible, le pouvoir n’aurait pas perdu des villes importantes comme Dakar".



"Les premières tendances issues des urnes, confortées par les résultats provisoires de commissions

départementales de recensement des votes, indiquent clairement que le Président Macky SALL conserve sa majorité à l’Assemblée nationale. L’Alliance Pour la République (APR) se félicite de la maturité du peuple sénégalais qui a su déjouer les pronostics aléatoires de l’opposition en termes de probabilité d’une

« cohabitation » au pouvoir. Le peuple a fait le choix de la consolidation par la confiance politique et du progrès social qui est au cœur des politiques publiques dont le référentiel unique demeure le Plan Sénégal Emergent (PSE).

L’Alliance Pour la République (APR) tient à rappeler que la configuration du vote des Sénégalais qui a permis à la Coalition présidentielle de gagner les 2/3 des départements du pays avec des scores nets, exclut toute idée de cohabitation ou d’affaissement du présidentialisme qui caractérise notre régime politique", indique le communiqué.



L'APR n'acceptera aucune forme de pression



"l’Alliance Pour la République (APR) n’acceptera aucune forme de pression sur les commissions de recensement des votes et les organes de régulation électorale, pour discréditer le vote des Sénégalais sous le prétexte fallacieux d’une fraude qui pourrait entacher la sincérité du vote du 31 juillet 2022. Notre système ne peut accepter cette posture qui se félicite de la régularité d’un scrutin lorsqu’on gagne et

qui invoque la fraude en cas de défaite. L’Alliance Pour la République (APR) fustige cette posture irresponsable de l’opposition peu utile à la démocratie et qui n’est pas conforme à la solidité de notre système électoral éprouvé. Si la fraude était possible, le pouvoir n’aurait pas perdu des villes importantes comme Dakar", poursuit-il.

