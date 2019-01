Seydou Guèye : “La question que je pose à Ousmane Sonko est…” IGFM-Invité de l’émission “Face to face” de la TFM, Seydou Guèye, porte-parole de l’Alliance pour la république (Apr) et du gouvernement, fustige le saccage du siège de Pastef d’Ousmane Sonko, mais demande aux uns et aux autres, de ne pas se précipiter. De laisser aux forces de sécurité le temps de terminer leurs investigations déjà entamées.





Rédigé par leral.net le Samedi 26 Janvier 2019 à 10:36 | | 0 commentaire(s)|

Seydou Guèye n’a pas manqué de tacler Ousmane Sonko, soutenant que celui qui se targue d’être un chantre de la bonne gouvernance et de la moralité devait avoir un autre comportement que de profiter de la misère d’héritiers.



“Je demande à Sonko, puisqu’il pense qu’il est le meilleur des hommes, qu’il est un chantre de la bonne gouvernance et de la moralité, pourquoi lorsque des héritiers sont venus pour solliciter son aide, il leur a réclamé 12 milliards alors que comme le veut notre tradition un héritier est une personne vulnérable qu’on doit aider plutôt que d’essayer de profiter de lui”, accuse Seydou Guèye.



Il répondait aux questions de Chérif Diop de la TFM. Une interview à suivre en intégralité dimanche prochain de 12 h à 13 heures.











IGFM

