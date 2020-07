Sibeth Ndiaye partie pour « des raisons personnelles » : Malgré de belles propositions, elle a décliné le choix de continuer

Auprès du «Monde», son entourage affirme que la macroniste nommée en mars 2019 a décidé elle-même de partir, motivée par un «choix personnel».



«Elle a eu de belles propositions pour continuer dans ce gouvernement, mais elle a pris la décision d’arrêter», a fait savoir cette source au quotidien, précisant que Sibeth Ndiaye va «revenir à la société civile» après 7 ans en politique.



L'autre surprise de ce remaniement, c'est le retour en politique de Roselyne Bachelot. Après 8 ans de retraite et son poste de ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale (2008-2012) sous Nicolas Sarkozy, celle qui s'était reconvertie dans les médias revient en politique en tant que ministre de la Culture.



La nouvelle équipe compte pour l'instant 16 ministres, 14 ministres délégués et un secrétaire d'Etat.



