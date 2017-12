Sidiki Kaba jubile : « le Président Macky Sall a déjà gagné Tambacounda ! »

Me Sidiki Kaba, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur et Responsable politique APR a réussi son pari en effectuant une forte mobilisation dans son fief à Tambacounda.



C’est dans une ambiance festive et chaleureuse qu’il a accueilli le Ministre de la Pêche et de l’Economie maritime, Oumar Guèye, venu présider la cérémonie de pose de la première pierre, le samedi 9 décembre.



Lors de son allocution, Me Sidiki Kaba a remercié Oumar Guèye en insistant sur l’importance du futur marché central au poisson. Ce marché offrira aux acteurs de la pêche de la région et des régions limitrophes, un cadre adéquat pour la commercialisation des importantes quantités de produits halieutiques produits dans la région ou qui y transitent.



Sidiki Kaba est revenu sur les réalisations déjà entreprises à Tambacounda et les réalisations futures qui traduisent la vision du Chef de l’Etat : « le Président Macky Sall a déjà gagné Tambacounda ! »



Rappelant qu’en janvier 2017, Sidiki Kaba a construit un centre multifonctionnel pour la formation et l’apprentissage des jeunes et des femmes, flambant neuf qui a été réceptionné en présence du gouverneur de la région d’un coût global de plusieurs millions de FCFA.