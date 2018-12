"Sidy Lamine Niasse sera inhumé à Kaolack ce vendredi..." Cheikh Niasse a décidé de se plier à la décision de son oncle Ahmed Khalifa Niasse qui exige l’inhumation de Sidy Lamine Niasse à Kaolack et non à Dakar. Il a fait une nouvelle déclaration à travers Walf-tv et Fm, précisant que cette décision a été prise à l’unanimité après concertation avec ses frères et leurs mamans. Le jeune avocat a souligné que la dépouille de son père sera exposée (demain) devant le siège du groupe Walfadjiri pour permettre aux Sénégalais de lui rendre un dernier hommage. Il a par ailleurs informé que les condoléances seront reçues samedi, au domicile du défunt sis à Sacré Cœur.

