Signature d'une convention entre IGAGI Amadou Mahtar Mbow et U-IMCEC : Pour l'employabilité des jeunes Rédigé par leral.net le Mardi 7 Février 2023 à 19:56 | | 0 commentaire(s)| IGAGI Amadou Mahtar Mbow et U-IMCEC ont signé une convention de partenariat ce mardi 7 février 2023. Ce, pour accompagner les jeunes diplômés. "Après leur formation, certains d'entre eux pourront intégrer U-IMCEC, tandis que d'autres vont présenter leurs projets après le développement de leurs compétences et nous pourrons les financer", a détaillé le Directeur général de l'U-IMCEC, Ousmane Thiongane.



Accueil Envoyer à un ami Partager