Signature d?une convention pour la formation des enseignants et agents administratifs à l?IA et au numérique

Le ministère de l’Education nationale, Moustapha Guirassy, et son collègue en charge de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Abdourakhmane Diouf, ont signé jeudi à Diamniadio une convention pour dérouler un programme qui vise ”la formation de tous les enseignants et d’agents administratifs au numérique et à l’intelligence artificielle”. C’est un programme de formation continue pour les enseignants et agents administratifs du ministère de l’Education nationale pour renforcer l’intégration des technologies de l’information et de la communication (TIC) et de l’Intelligence Artificielle (IA) dans les pratiques pédagogiques, a expliqué Dr Alpha Dia, enseignant-chercheur à l’Université numérique Cheikh-Hamidou-Kane. Dans une présentation faite devant les deux ministres, le recteur de l’UNCHK, et acteurs du système éducatif conviés à cette cérémonie de signature, Dr Dia a expliqué que le programme s’inscrit dans le cadre de la modernisation et de l’amélioration continue du système éducatif sénégalais afin d’offrir aux élèves une éducation de qualité à la hauteur des exigences numériques du 21ème siècle. Il s’agit, à travers ce programme qui sera déroulé par l’UNCHK, de ‘’renforcer la qualité de l’enseignement en intégrant les TIC et I’IA dans les pratiques pédagogiques, ais également de moderniser la gestion scolaire et administrative en formant les personnels administratifs à l’utilisation des outils numériques et de l’IA pour une gestion plus efficace des ressources et des processus’’. Pour Dr Dia, il s’agit d’assurer une transformation numérique du système éducatif sénégalais, en alignant les pratiques et stratégies pédagogiques avec les objectifs de la Stratégie numérique pour l’éducation 2025-2029. Le programme de formation est destiné à trois grands groupes, à savoir les enseignants (environ 94 000 personnes), avec des formations adaptées à chaque niveau de compétence, les référents numériques et en IA (11 107 personnes), selon le présentateur du programme. Ces derniers joueront ‘’un rôle clé pour accompagner l’intégration des outils numériques et de l’IA dans les écoles et établissements scolaires’’. Le personnel administratif (directeurs d’établissements, inspecteurs, gestionnaires, etc.) seront également formés pour ‘’soutenir l’amélioration de la gestion et de l’administration des établissements scolaires grâce aux outils numériques’’. Ils seront au total 105 000 à bénéficier du programme. Les formations se dérouleront 100% en ligne, permettant ainsi une accessibilité flexible et une prise en charge progressive des compétences à distance, tout au long de l’année scolaire.



