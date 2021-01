Signature de la Convention Ageroute – COJOJ Dakar 2026 : la constance du partenariat entre l’Etat et le Mouvement olympique saluée Le gouvernement du Sénégal et le Mouvement olympique ont procédé ce vendredi 15 janvier 2021 à Saint-Louis, à une signature de convention qui entre dans le cadre du programme d’Amélioration de l’Accessibilité et de Remise à Niveau des Infrastructures sportives en vue des JOJ 2026 prévus au pays de la Téranga, le Sénégal.

La cérémonie qui s’est déroulée en présence de Monsieur le Ministre en charge des Infrastructures Madame la Directrice Adjointe de l’AFD, le Président du Conseil National du Patronat, le Directeur Général du Port Autonome de Dakar, le Directeur Général de L’Ageroute, ainsi que le Coordonnateur Général de COJOJ Dakar 2026 et d’autres invités, a été une occasion saisie par Mamadou Diagna Ndiaye, Président du Comité d’Organisation JOJ Dakar 2026 pour saluer la constance du partenariat entre l’Etat du Sénégal et le Mouvement olympique.



« Je me réjouis de célébrer avec toi cette importante cérémonie de signature de Convention de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée liant le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 et l’Agence des Travaux et de Gestion des Routes au Sénégal. Car L’acte que nous posons ce jour symbolise la constance dans le partenariat entre le Gouvernement du Sénégal et le Mouvement olympique, tel que l’a voulu le Chef de l’Etat Macky Sall en présidant, en mai 2019, le premier Conseil Présidentiel consacré à la préparation de la 4ème édition des JOJ », a-t-il dit.



Il a remercié le ministre Mansour Faye, maire de Saint-Louis, « surtout pour la décision que nous avons prise ensemble d’organiser cette cérémonie de signature décentralisée à Saint Louis, qui constitue le premier jalon dans la démarche du COJOJ d’impliquer toutes les contrées du pays dans la préparation des prochains Jeux Olympiques de la Jeunesse. Et dans les semaines à venir, d’autres initiatives et évènements sont prévus à Diourbel, Fatick, Kolda, Tambacounda, Ziguinchor, etc ».



Ainsi, après le Ministère en charge de l’Hygiène publique, le Ministère du Tourisme et des Transports aériens, le Ministère de l’Intérieur, c’est aujourd’hui au tour du Ministre en charge des Infrastructures, à travers une agence sous sa tutelle, l’AGEROUTE, de rejoindre le cercle des partenaires du COJOJ et de jouer sa partition dans la préparation et l’organisation de ce premier évènement olympique sur le continent africain.



M. Ndiaye a aussi expliqué que la Convention de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée ainsi signée s’inscrit dans la dynamique du Protocole de Collaboration que j’ai signé le 18 septembre 2019 à Dakar, avec Rémy Rioux, Directeur Généralde l’Agence Française de Développement, dans le cadre de l’Alliance Djoko, ce dispositif original de dialogue régulier entre plusieurs Institutions françaises et le COJOJ Dakar 2026, coordonné par le COJO Paris 2024.





Avec ce projet JOJ Dakar 2026 qui met un accent fort sur la dimension « Héritage », et privilégie la réhabilitation d’infrastructures sportives afin de contribuer, à côté des importants efforts du Gouvernement, à accroître l’offre de lieux de pratique du sport au profit de la jeunesse, grâce à son concours financier, l’AFD assure ainsi la prise en charge totale des travaux pour la remise à neuf du Stade Iba Mar Diop, de la Piscine Olympique et du Parc adjacent au niveau du Tour de l’œuf, et enfin de la Caserne Samba Diery Diallo.



Plus encore, pour donner de la cohérence globale au projet, les signataires ont convenu d’inclure des actions connexes comme la requalification urbaine aux alentours des sites à réhabiliter, ainsi que la construction d’infrastructures sportives de proximité à Dakar, Diamniadio et Saly.



Selon toujours M Mamadou Diagna Ndiaye, cette mise en cohérence donne tout son sens à ce programme d’envergure appelée « Programme d’Amélioration de l’Accessibilité et de Remise à Niveau des Infrastructures sportives dans le Cadre des JOJ 2026 ». Et durant ces derniers mois, d’importants travaux techniques ont été conduits entre les équipes de l’Agence Française de Développement à Paris et à Dakar, du Ministère des Sports, de la Ville de Dakar, de la Gendarmerie nationale, de l’AGEROUTE et du COJOJ autour de la formulation du programme.



Clôturant son allocution, il a tenu à renouveler, au nom de tous les acteurs du Mouvement Olympique sénégalais, mes sincères remerciements aux Autorités françaises, à l’AFD à travers mon ami Rémy Rioux ainsi qu’à l’ensemble de ses collaborateurs, remerciant au passage le Ministre Mansour ainsi que tous ses collaborateurs.





