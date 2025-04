Sikilo (Kaffrine) : Un mort et plusieurs blessés dans un accident de la route Rédigé par leral.net le Jeudi 10 Avril 2025 à 23:42 | | 0 commentaire(s)|

Un véhicule de transport en commun, dénommé "Cheikhou Cherif", a percuté un camion ce jeudi vers 17 heures à Sikilo (Kaffrine), faisant un mort et plusieurs blessés.



Selon Alpha Guissé, un témoin, le chauffeur du véhicule dormait au volant au moment du choc. Sur place, les secours ont transporté le corps sans vie et les blessés à l’hôpital régional de Kaffrine.



Interrogé sur la recrudescence des accidents sur cet axe, Zakaria Sow, président de la gare routière de Kaffrine, a appelé les autorités à installer des ralentisseurs et à élaguer les arbres en bordure de route pour améliorer la sécurité.

Source : https://www.dakaractu.com/Sikilo-Kaffrine-Un-mort-...

