Simon de Y en a marre: "Ce qui se passe actuellement sur le plan politique, c'est à l'image des Sénégalais."

Mercredi 25 Novembre 2020

Le rappeur Simon n’a pas mis de gants pour parler des politiciens sénégalais dans cet entretien. Pour lui, « Madické Niang, Macky Sall, Idrissa Seck, c’est la continuité, car ce sont es enfants du Pds. Et c’est à cause de cette continuité que les jeunes prennent les pirogues, qu’il y a manque d’emplois, le voyez-moi etc. Et les 80% des Sénégalais adorent ça ».

Ce membre du mouvement Y en a marre persiste et signe : « Les Sénégalais aiment la transhumance, la corruption. Ce qui se passe actuellement sur le plan politique, c’est à l’image du peuple sénégalais. Le Sénégalais préfère la corruption ».

L’artiste a par ailleurs évoqué la question de l’émigration clandestine, de la pénurie d’eau etc.