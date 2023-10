Sindia: Lotary club débloque 30 millions de FCfa pour la construction de salles de classe

A l'école élémentaire Ngadigual Sud, les élèves travaillaient dans des conditions très difficiles à cause de l'état de délabrement très avancé des salles de classe. Pour les soulager, la mairie de Sindia, en collaboration avec l'entreprise Lotary club a débloqué une enveloppe de 30 millions pour les construire des salles de classe. Mieux, elle prévoit même de faire un mur de clôture et de réfectionner les toilettes pour permettre à ces élèves et au corps professoral de travailler dans des conditions plus abordables.