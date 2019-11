Sit-in à Thiaroye/Mer : les proches des pêcheurs demandent plus de moyens à l’Etat pour retrouver les disparus Des proches des 6 pêcheurs disparus en mer ont tenu in sit-in, hier, à Thiaroye/Mer pour demander plus de moyens à l’Etat pour accélérer les recherches.

Rédigé par leral.net le Lundi 25 Novembre 2019 à 09:52 | | 0 commentaire(s)|

« Nous voulons que l’Etat envoie les hélicoptères pour aider dans les recherches. La marine ne suffit pas. Nos pirogues vont plus loin que la marine », ont-ils dit sur la RFM.

Et de déplorer, « il n’y a pas longtemps, il y a des étrangers qui avaient disparus à l’île des Madeleines, mais l’Etat avait déployés les gros moyens pour les retrouver, là, il s’agit de citoyens sénégalais ». Non sans pointer du doigt le ministre de la Pêche. « On ne l’a pas vu. Il a envoyé deux personnes qui sont venues ici la nuit, c’est tout ce qu’il a fait », ont-ils martelé.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos