Sit-in de la Cellule Sytjust de Dakar : le Ben se démarque et dénonce une « indiscipline syndicale »

Rédigé par leral.net le Jeudi 29 Novembre 2018

Des perturbations planent sur le fonctionnement du palais de Justice Lat-Dior. Des travailleurs de la justice ont prévu de tenir un sit-in aujourd’hui, à partir de 9 h, devant le tribunal de Dakar. C’est pour dénoncer, disent-ils, le non-respect, par l’Etat, de certains de ses engagements à incidence financière. Seulement, ce mouvement d’humeur n’a pas l’onction du Bureau exécutif national (Ben) du Syndicat des travailleurs de la justice (Sytjust). Selon son secrétaire général, le Ben s’en démarque catégoriquement, puisque c’est un acte isolé.



« Ce n’est pas un sit-in de la cellule de Dakar, car celle-ci est dirigée par Me Idrissa Ndiaye qui est membre du Ben. Ce n’est pas non plus un mot d’ordre du Sytjust qui se démarque de toute action qui n’a pas été décrété par le Ben », a martelé Me Aya Boun Malick Diop à « Enquête ».



Pour lui, il s’agit tout simplement « d’indiscipline syndicale ». Et que « les membres voudraient donner l’impression que les membres du Ben restent les bras croisés, qu’ils ne s’intéressent guère aux intérêts matériels et moraux des travailleurs ». Mais, se désole le greffier, ses collègues « veulent danser plus vite que la musique à un rythme endiablé ». Or, poursuit-il, « si les travailleurs se permettent de rêver d’un mieux-être, c’est parce que le Ben a osé poser des revendications ambitieuses qui dépassent même les attentes de la base. Et celles-ci sont en phase de concrétisation. Le Ben a adopté une démarche responsable, marquée par des négociations intelligentes et d’âpres batailles ».



Faisant la morale à ses camarades, Me Diop de soutenir : « il faut que les gens sachent raison garder. Nous sommes de hauts fonctionnaires et non des étudiants. Ce que nous faisons, ce n’est pas du défoulement, mais du syndicalisme ». D’ailleurs, face à cette situation « inédite », le Ben a décidé de tenir un point de presse ce jeudi.













Enquête

