Sit-in : le SUDES /E.S.R dénonce les conditions de travail et de rémunération du personnel Rédigé par leral.net le Mardi 24 Mai 2022 à 18:51 | | 0 commentaire(s)| Le Syndicat Unitaire et Démocratique des Enseignants du Sénégal /Enseignement Supérieur et Recherche (SUDES /E.S.R.) a organisé un sit-in pour dénoncer la précarité des conditions de travail et de rémunération du personnel (enseignant et administratif) du Groupe ISM. Le syndicat ainsi que la délégation du Groupe interpellent les autorités et leur demandent de trouver une solution à leur situation. Ils annoncent par ailleurs, qu'ils comptent continuer à dérouler leurs actions syndicales jusqu'à ce que leurs droits soient respectés.



