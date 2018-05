Site Patte d’Oie TF n° 14.046/DG et n° 25.718/DG : Le CUS de l'ONAS menace d’aller en grève Rédigé par leral.net le Vendredi 25 Mai 2018 à 12:43 commentaire(s)|

Le Cadre unitaire des Syndicats de l’Onas (CUS) menace de déposer un préavis de grève dans 48h, si l’affaire concernant le dossier du site de Patte d’Oie TF n° 14.046/DG et n° 25.718/DG n'est pas réglé. L’annonce a été faite ce vendredi à l’esplanade de la station de Cambèréne par le secrétaire général du CUS, Mamadou Traoré.



Sur cette question, il explique : « l’ONAS possède quelques 9 hectares qui abritaient l’ancienne station d’épuration, et depuis plus de 20 ans durant, les travailleurs avaient formulé la demande de régularisation à titre d’habitation à travers sa coopérative d’habitat ».





Ainsi, poursuit-il, « des avancées significatives ont eu lieu notamment avec l’obtention de l’approbation de la Commission de contrôle des opérations domaniales CCOD, (en séance du 01/02/2018 et par émission d’un avis favorable), la notification globale de la direction des Domaines N° 0520 du 01/03/2018 et la restitution d’une partie des baux ».



« Mais il y a un blocage dans la délivrance d’une autre partie, suite à une correspondance, en l’occurrence du ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement Mansour Faye, demandant à surseoir le processus », regrette Mamadou Traoré qui soutient que « les travailleurs du CUS ne sont pas prêts à l’accepter ».



Malgré la demande de leur tutelle Mansour Faye à surseoir au processus enclenché par les syndicats maison, le CUS dit ‘’niet’’ et menace d’aller en grève. Il donne un délai de 48h avant de mettre en branle un plan d’actions et n’exclut pas d’aller en grève.



Pour ne pas en arriver là, le CUS demande « au président de la République, son implication et son appui dans ce dossier pour son aboutissement ».

