Les lutteurs Louis et Laurent Ndiago se sont rendus chez Siteu. Ce dernier a fait un témoignage émouvant sur "ses frères", avant de soutenir que ce sont des champions qui méritent d'être soutenus. Louis et Laurent ont pour leur part, demandé aux gens d'arrêter de se mêler de leur relation...



