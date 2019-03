Sitor Ndour : «L’appel au dialogue de Macky Sall est prématuré»

Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Mars 2019 à 08:17 | | 0 commentaire(s)|

IGFM-Sitor Ndour n’est pas sûr que c’est le bon moment pour dialoguer. Selon lui, Macky Sall devait prendre deux ans et demi pour terminer ses chantiers et dialoguer ensuite car selon lui, le dialogue divertit.



Selon lui, Macky Sall a juste répondu au voeu des populations, qui appellent à une décrispation, dit-il à Rfm matin.



Mais selon l’ancien Directeur du Centre des œuvres universitaires de Dakar (Coud), membre du secrétariat exécutif de l’Alliance pour la République (Apr), l’opposition n’est pas encore prête pour ce dialogue puisqu’elle vient d’être défaite. Il fallait, selon lui, les laisser digérer leur défaite avant de les appeler autour d’une table. Cela leur permettrait de régler beaucoup de problèmes, notamment sur les réformes institutionnelles, l’indépendance de la justice.















IGFM

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos