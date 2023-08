Situation d’Ousmane Sonko: Amadou Bâ parle de pays de liberté et de droit et de séparation réelle des pouvoirs Rédigé par leral.net le Vendredi 25 Août 2023 à 19:41 | | 0 commentaire(s)| Après avoir reçu le trophée du Chef de l’État, le Premier Ministre Amadou Bâ s'est prononcé sur la situation actuelle du leader de Pastef Ousmane Sonko. Ainsi, il pense que le Sénégal est un pays de liberté et de droit. Et, la séparation des pouvoirs entre l’Exécutif, le législatif et le judiciaire, est bien réelle.



Accueil Envoyer à un ami Partager