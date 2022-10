Situation des Sénégalais de l'extérieur : "Il y a des morts entre le Mexique et les USA, ce qu'on attend... Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Octobre 2022 à 07:02 | | 0 commentaire(s)| A en croire le député Cheikh Thioro Mbacké, "la situation des Sénégalais aux Philippines, est en train de se décanter pour le renouvellement de leurs passeports, bien que des lenteurs soient notées. Cependant, on m'a interpelé au sujet d'autres Sénégalais qui meurent entre la frontière du Mexique et des Etats-Unis, ce qui est inconcevable. Le Ministère des Affaires étrangères s'est saisi de l'affaire, mais on suit le déroulement de près".



