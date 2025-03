Situation du personnel d’AIBD : Oumar Faye de Leral Askan Wi, recadre Cheikh Bamba Dièye Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Mars 2025 à 19:03 | | 0 commentaire(s)| Après avoir parlé de la situation financière de l’Aibd, Oumar Faye, leader de Leral Askan Wi, est revenu sur celle du personnel. Evoquant la fusion entre ADS et AIBD, Oumar Faye a fait de manière exhaustive, l’état situationnel de cette fusion. Il a été répertorié 283 Cdi et 308 contractuels permanents. Ainsi, le Conseil d’administration avait pris au nom de la fusion, la décision de recruter sur 308 agents, un nombre de 210 contractuels. Ce qui fait un total de 493 Cdi.



Oumar Faye constate que Cheikh Bamba Dièye s’éloigne de la réalité de sa boîte et s’est lourdement trompé sur ses chiffres. Il rappelle que Dodou Kâ a laissé 577 agents en septembre 2022. Et, c’est entre 2023 et 2025 que le nombre d’agents a connu un flux.



Malgré tout, précise-t-il, l’Aibd a toujours les moyens et les capacités de gérer ses employés. Estimant que le salaire est sacré, Oumar Faye demande à revoir certains comportements et vils discours.

