Situation financière du groupe Gfm : Mass Seck, « Pastef n'a rien à voir avec...» Rédigé par leral.net le Lundi 25 Novembre 2024 à 23:08

XALIMANEWS-Mass Seck interpelle sur les difficultés financières du Groupe Futurs Médias (GFM) et dénonce une mauvaise gestion interne Mass Seck s'interroge sur les véritables raisons des difficultés financières du Groupe Futurs Médias (GFM) depuis la chute du régime de Macky Sall. Il pointe du doigt la dépendance de GFM aux contrats publicitaires de l'État, qui fragilise sa viabilité, et dénonce une mauvaise gestion interne. Il critique également le PDG, Birane Ndour, qui, selon lui, privilégie la promotion de ses autres entreprises, comme NAT, tout en laissant les employés ordinaires de GFM souffrir des retards de salaire. Mass Seck met en lumière les disparités au sein du groupe, où certains animateurs et journalistes disposent d'autres sources de revenus, contrairement à la majorité des employés. Pour lui, une entreprise privée comme GFM doit diversifier ses partenaires afin d'éviter d'être manipulée par l'État, conformément aux principes de la charte de Munich sur le journalisme.



Source : Source : https://www.xalimasn.com/situation-financiere-du-g...

