Situation politique tendue au Sénégal : La Cedeao demande de rétablir en urgence le calendrier électoral

Elle déconseille fermement toute action ou déclaration qui pourrait aller à l’encontre des dispositions de la Constitution du pays. Elle souligne l’importance de la responsabilité de la population et de la classe politique dans le maintien de la paix et de la stabilité dans le pays.



Dans ce contexte tendu, la Cedeao encourage vivement la classe politique sénégalaise à prendre de toute urgence les mesures nécessaires pour rétablir le calendrier électoral en accord avec la Constitution.



En ces temps difficiles pour le pays et la région, la Cedeao lance un appel à toutes les parties prenantes pour qu’elles renoncent à la violence » et à toute action pouvant perturber la paix et la stabilité nationales. Elle exhorte également les forces de l’ordre à faire preuve de la plus grande retenue et à protéger les droits fondamentaux de tous les citoyens.

La Commission souligne qu’elle reste vigilante face à l’évolution de la situation et se dit prête à prendre toutes les mesures nécessaires pour soutenir le gouvernement et le peuple sénégalais dans le maintien de leur tradition démocratique.



Adou FAYE

Dans un nouveau communiqué publié ce 6 février 2024, la Commission de la Cedeao dit suivre avec préoccupation l'évolution de la situation au Sénégal.