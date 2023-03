Situation sociopolitique du Sénégal: Plusieurs organisations non gouvernementales appellent au calme Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Mars 2023 à 19:15 | | 0 commentaire(s)| Les organisations non gouvernementales internationale de la diaspora africaine en Europe, le groupe agir Europe Afrique, l'Union des Jeunesses de la communauté monétaire de l'Afrique centrale et l'organisation mondiale de la paix appellent les Sénégalais au calme. Ces différentes entités, oeuvrant pour la paix rassurent que la justice sénégalaise est un modèle. A retenir, cette rencontre a permis encore, d’insister sur les derniers développements de l'actualité sociopolitique au Sénégal. Et, ces organisations considèrent que le Sénégal, tant adulé par les autres pays africains, reste un modèle de démocratie et de stabilité.



