Six choses que tout le monde devrait savoir sur l'ovulation

Qu‘est-ce que l’ovulation?



Chaque mois, l’un de vos ovaires libère un ovule mature, qui se dirige ensuite dans l’une de vos trompes de Fallope. S’il est fertilisé, l’œuf se déplace vers l’utérus et s’installe dans la doublure qui devient épais.

L’ovule ne survit que pendant environ 12 à 24 heures. S’il n’est pas fertilisé, vous rejetez cette doublure utérine (c’est-à-dire que vous avez vos menstrues). Ce processus qui se déroule généralement une fois dans chaque cycle menstruel est appelé l’ovulation.



Douleur d’ovulation: Est-ce normal ?



La douleur d’ovulation, ou » mittelschmerz « , est une douleur à mi cycle qu’on ressent sur le côté et qui se produit autour du moment de l’ovulation. Elle est assez fréquente, peut être une douleur légère ou bien forte qui peut durer de quelques minutes à vingt-quatre heures. Elle est habituellement douce et peut être soulagée efficacement avec des analgésiques en vente libre, mais certaines femmes sont confrontées à un degré de douleur plus intense qui peut nécessiter une évaluation par un médecin.

Il n’y a pas de réponse définitive quant à la raison de la douleur. Certains pensent que c’est due à l’agrandissement de l’ovule avant la libération, tandis que pour d’autres l’inconfort est lié au saignement régulier qu’une femme éprouve dans son ovule durant l’ovulation.



Votre corps ne crée pas de nouveaux œufs chaque mois

Vous émettez un ovule chaque mois. Mais ces ovules ne sont pas créés mensuellement, vous êtes nés avec. Au fil des années, le nombre d’ovules dans les ovaires diminue. Une petite fille a environ 2 millions d’ovules à la naissance. Au moment où elle atteint la puberté, ce nombre est d’environ 500 000. Au fur et à mesure qu’elle vieilli, la stabilité génétique des ovules diminue. C’est pourquoi les femmes de plus de 35 ans risquent plus:

- une fausse couche

- l’infertilité

- avoir un enfant atteint d’une maladie génétique

Certains traitements contre le cancer peuvent causer une stérilité permanente chez les femmes parce que les œufs ne se renouvellent pas. Si les traitements contre le cancer tuent les œufs dans vos ovaires, vous ne pourrez plus en produire de nouveaux.



Votre santé globale affecte l’ovulation et les premiers mois de votre futur bébé avant la conception



Bien que les ovules ne se renouvellent pas chaque mois, ils arrivent à maturité, prêts pour l’ovulation plusieurs semaines avant leur sortie. Avant et pendant cette période de maturation, vos habitudes de santé peuvent faire une différence dans la santé de ces ovules. En d’autres termes, vos habitudes de santé avant votre conception peuvent avoir un effet sur votre capacité à tomber enceinte, à garder cette grossesse et à assurer la santé de votre futur bébé.

Le régime alimentaire lors de la préconception peut affecter votre fertilité et la santé du bébé, qui n’est pas encore conçue. Un nutriment dont vous avez besoin avant la conception c’est l’acide folique. Les faibles niveaux d’acide folique peuvent entraîner des problèmes de fertilité, un risque accru de fausse couche et de malformations congénitales.

Les menstrues ne signifient pas que vous êtes en ovulation



Certaines femmes croient à tort que si elles sont en période de menstruation, elles ovulent. Ceci n’est pas vrai en réalité. Les femmes qui souffrent d’anovulation ou d’ovulation irrégulière peuvent avoir des cycles irréguliers, plus légers ou plus courts que les périodes habituelles, ou des périodes exceptionnellement longues. Elles peuvent aussi passer des mois sans avoir leur menstrues.

Il est également possible d’avoir des périodes normales et ne pas être ovulant. Juste parce que vous avez vos règles ne signifie pas que tout va bien avec l’ovulation ou votre fertilité. Si votre cycle est irrégulier, parlez-en à votre médecin avant d’essayer de tomber enceinte.



Le fait que vous ovulez ne signifie pas forcément que vous pouvez tomber enceinte



L’ovulation est certes une partie essentielle de la grossesse, mais il faut plus qu’un ovule pour concevoir. Le sperme doit pouvoir atteindre l’ovule. Cela signifie que les trompes de Fallope doivent être débloquées et en bonne santé.

Un embryon fertilisé a besoin d’un lieu d’implantation et de développement. Ça veut dire que vous avez également besoin d’un environnement utérin favorable à la fertilité tout comme vous avez aussi besoin de sperme sain pour concevoir!













Source: giftedmom.org

