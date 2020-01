Six exercices faciaux pour maigrir de la joue Voici des exercices ciblés sur les muscles faciaux permettent de maigrir des joues.

En plus d’amincir les joues, ces exercices permettent de tonifier le visage et à remonter les traits qui se sont affaissés naturellement.

Rédigé par leral.net le Mardi 14 Janvier 2020

Mâchez du chewing-gum



Le mouvement de mastication répétitif renforce votre mâchoire. Vous pouvez vous fixer l’objectif de mâcher du chewing-gum juste quelques minutes après chaque repas, cela vous rafraîchira l’halante en même temps.



L'exercice du X-O



Prononcez profondément X-O au moins 15 fois. Faites une pause et répétez l’exercice trois fois. Cet exercice fera bouger la mâchoire de deux façons différentes, ce qui la renforcera et brulera des calories de vos joues. On peut le faire à n’importe quel moment.



Remonter vos joues



Remontez vos joues vers vos yeux aussi haut que possible. Les coins de votre bouche vous aideront à remonter vos joues. Vous devriez avoir l’impression de faire un sourire forcé. Vous pouvez même fermer les yeux bien forts pour vous aider à remonter vos joues.

Maintenez chaque joue remontée pendant dix secondes et répétez cet exercice plusieurs fois.



La bouche de poisson



Aspirez vos joues jusqu’à faire une bouche de poisson en fronçant vos lèvres vers l’extérieur. Maintenez cette position comme si vous essayiez de sourire. Gardez ce sourire dix secondes et répétez dix fois cette position.

Gonflez vos joues



Fermez votre bouche et remplissez vos joues et votre bouche avec de l’air. Ensuite, faites passer l’air d’une joue à l’autre le plus lentement possible. Passez l’air d’une joue à l’autre au moins dix fois et prenez le temps de remplir vos joues d’air à nouveau si nécessaire. Répétez cet exercice trois fois par jour.



"Le sourire du clown''



Sourire fait également travailler vos muscles faciaux et réduira ces joues potelées. "Le sourire du clown ‘’, ce sourire peut faire travailler les pommettes. On étire donc le sourire au maximum, bouche fermée. Là on fait aussi travailler les joues dans leur partie inférieur et les pommettes.



Massez doucement vos joues et votre mâchoire avec vos doigts, en suivant un mouvement circulaire après chaque exercice. Cela vous aidera à soulager tensions et douleurs après les exercices.



Mam Dieng

