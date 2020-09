Six localités de leur Commune raccordées au réseau électrique : Mouhamed Dia Maire de Thiepo exprime sa gratitude à l’Etat A Thièpo, l’accès à l’électricité est devenu une réalité. Un ouf de soulagement pour les populations de cette Commune. En marge de la Mise en service symbolique des localités connectées, Mouhamed Dia Maire de Thiepo a tenu à exprimé sa gratitude à l’Etat du Sénégal, car aujourd’hui six localités de leur Commune, qui depuis des décennies courraient derrière cette lueur, ont accès à l’électricité…

Rédigé par leral.net le Lundi 14 Septembre 2020 à 15:11 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos