Six morts dans l'effondrement d'un immeuble à Hann Bel-Air : Les images insoutenables du drame

Un immeuble de deux bâtiments contigus s’est effondré dans la nuit de vendredi à samedi à Darou Salama, un quartier de la Rocade Hann-Bel Air, près de Colobane, à Dakar, occasionnant 06 décès et 06 blessés.

Présent sur les lieux accompagné de certaines autorités du ministère de la Santé et de l’action sociale et du préfet de Dakar, le gouverneur de Dakar a exprimé sa préoccupation.



Ils sont revenus sur le drame et les mesures prises par l'État.





